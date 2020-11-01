فيديو.. محمد رمضان يشترى سيارة جديدة بدبي وشقيقه محمود: "مبروك أخويا الغالي السيارة رقم 17"

رنا صلاح الدين - اشترى الفنان محمد رمضان أمس السبت سيارة جديدة، وذلك أثناء تواجده بمدينة دبي بدولة الإمارات، وحرص شقيقه الأكبر محمود ومدير أعماله أن يهنئه بالسيارة الجديدة.
وقام محمود رمضان بنشر فيديو لشقيقه محمد أثناء قيادته للسيارة الجديدة عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: "مبروك أخويا الغالي السيارة رقم 17".
وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 أكد محمود رمضان أن هذه السيارة تنتمي لماركة "رولز رويس"، مشيرا إلى إنها أعلى فئة في هذه الماركة، وأن ثمنها يعد الأغلى ما بين السيارات التي تنتمي لهذه الماركة.
يذكر أن الفنان محمد رمضان بمجرد أن يعود من دبي سيبدأ على الفور إستكمال تحضيرات مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "موسى"، والمقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، ويخرجه محمد سلامة، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة سمية الخشاب.
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