أعماله لا تنسي .. تعرف على أبرز أدوار الراحل شون كونري .. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثرت وفاة النجم العالمي شون كونري على المعجبين في جميع أنحاء العالم، حيث دخلوا في حالة حداد بعد إعلان خبر وفاته، وقال جيسون نجل الممثل لوكالة أسوشيتيد برس يوم السبت ، إن والده توفى بسلام أثناء نومه ليلا في جزر الباهاما حيث كان يعيش هناك، وأضاف أن كونري "كان على ما يرام لبعض الوقت".

وولد الممثل باسم توماس شون كونري في 25 أغسطس 1930 ، في فاونتينبريدج ، إدنبرة ، اسكتلندا، وقرر أن يصبح ممثلاً بعد تسريحه من البحرية الملكية بسبب مشاكل طبية.

كان كونري أول جيمس بوند ، حيث لعب دور الجاسوس البريطاني اللطيف في 7 افلام من السلسلة وحصل على جائزة الأوسكار عام 1988 عن أدائه في فيلم The Untouchables بالإضافة إلى جائزتي BAFTA وثلاث جوائز جولدن جلوب.

وهذه بالفيديو أدوار كونري التي لا تنسى...

'Dr. No' (1962)

'Marnie' (1964)

'The Hill' (1965)

'Murder on the Orient Express' (1974)

'A Bridge Too Far' (1977)

'The Name of the Rose' (1986)

'The Untouchables' (1987)

'The Avengers' (1998)

'The League of Extraordinary Gentlemen' (2003)