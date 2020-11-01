شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم رشدى أباظة لخطبة يسرا بخاتم ألماظ؟ .. شوف واسمع النجمة بتقول ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حلقاتها ببرنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة dmc، كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالفنان الراحل رشدي أباظة وحديث البعض عن أنه طالبها بالزواج به قائلة: "متقدمليش بس جابلي خاتم ألماظ وعمري ما أخدته".

وقالت يسرا، "في آخر مرة شوفته في حياتي كان تعبان وعيان كان لابس الخاتم وملقتش الفص .. فقالي أنا جي عشان أديكي الخاتم اللي كنت شاريهولك، فقولتله يا رودي مش موجود الخاتم في إيدك، الفص وقع، قالي إيه؟!، ساعتها عرفت أن ده آخر مرة هشوفه".

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وتابعت: "ده كان إحساس، واتقبضت بشكل كبير، رشدي كان جميل، وكنت بحبه أوي أوي، لازم يتحب ويتقدر لأنه كان بيقدر اللي قدامه جدا، لو دخلت عليه هيشد الكرسي، ويقعدني يقولي إنتي هانم إنت ست كان جنتل مان".

يشار إلى أن يسرا قدمت آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وإخراج سامح عبد العزيز.