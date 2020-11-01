- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في المخ وزوجته تطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الفنان مجدي عبيد بجلطة في المخ نقل على أثرها لأحد المستشفيات في الساعات الأولي من الصباح ، وكتبت زوجته على صفحتها بالفيس بوك تطلب الدعاء له من محبيه ومن زملائه بالوسط الفني.
مجدي عبيد فنان مسرحي بالأساس وقدم الكثير من الأعمال المسرحية وأخرج بعضها في مسرح الثقافة الجماهيرية وله عدة أدوار في الدراما التليفزيونية والسينما من أشهرها مشاركته في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، حيث لعب دور "حسين أبو الروس" وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل "عمر ودياب" في رمضان الماضي، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986. ومن العروض المسرحية التي قدمها (قوم يا مصري) في 2011 و(حكاية الفلاح عبد المطيع)، (ورحلات بن بسبوسة).
مجدي عبيد (1)
مجدي عبيد (2)
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في المخ وزوجته تطلب الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.