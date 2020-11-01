شكرا لقرائتكم خبر عن عجائب وغرائب النجوم .. كوكا بتنام وعينها مفتوحة وسعاد حسين بتجرى من العفريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نجوم الفن مواهب وقدرات خاصة فى الفنون التى يتألقون فيها سواء الغناء أو التمثيل أو الرقص وغيرها، ولكن أحيانا كان بعض هؤلاء النجوم يمتلكون قدرات خاصة تفوق قدرة البشرالعاديين، وإذا عرفها الجمهور قد يرى فيها إعجازاً وشيئاً يبعث على الدهشة ويخرج عن إطار المعقول، كما كان لعدد منهم عادات غريبة ونقاط ضعف يحاولون اخفاءها عن الجمهور.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب نشرت المجلة بعضاً من هذه القدرات الخاصة أو العادات الغريبة التى تميز بها عدد من نجوم الزمن الجميل، وذلك تحت عنوان " مش معقول"

وكان من بين هذه العجائب والغرائب ما نشرته الكواكب عن الفنانة كوكا التى اشتهرت بأدوار البدوية.

وقالت الكواكب أنه معروف عن الذئب أنه ينام وإحدى عينيه مفتوحة لأن طبيعة الحذر من غرائزه، وأن البشر لا يفعلون ذلك ولا ينامون بهذه الطريقة باستثناء الفناانة كوكا التى يعرف المقربون منها أنا تنام بهذه الطريقة الغريبة منذ كانت طفلة، حيث تنام وإحدى عينيها مفتوحة.

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وقالت كوكا أنها اعتادت النوم بهذه الطريقة بسبب خوفها وهى طفلة من اللصوص و أبورجل مسلوخة، وأنها بذلك تشترك مع الذئاب فى أن من طباعها الحرص والحذر.

كما ذكرت الكواكب أن الفنانة سعاد حسين كانت معروفة بخوفها الشديد من الظلام، وكانت تعتقد دائماً أنه يخفى لها فى كل ركن لصاً أو عفريتاً، فكانت تعانى من ضيق التنفس وتصرخ لطلب النجدة إذا تواجدت فى مكان مظلم.

وحدث فى إحدى المرات أن انقطع التيار الكهربى فى بيتها ورغم وجود زوجها والخدم الذين يعملون معها، ورغم أنها كانت تسكن فى شارع حيوى يضج بحركة المرور، إلا أنها انطلقت تصرخ فى الشارع وتلهث وكأن الأشباح تجرى ورائها.