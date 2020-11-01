شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يصور أخر مشاهد فيلم " العميل صفر" بشارع المعز 14 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور المخرج محمد سامى أخر مشاهد فيلم " العميل صفر" لأكرم حسنى ونيللى كريم، داخل لوكيشن شارع المعز بوسط البلد، حيث سيوقف الفيلم بعدها لانشغاله بتحضيرات مسلسله " نسل الاغراب" بطولة النجمين أميركرارة وأحمد السقا.

ومن المقررأن يصور سامى يوما واحدا فقط يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل، ويستكمل باقى التصوير عقب عيد الفطر المقبل، لاسيما ان الفيلم مقرر عرضه فى عيد الاضحى 2021.

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ويعد مسلسل " نسل الاغراب" هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سوياً أكثر من عمل في السينما، ونجح المخرج محمد سامى في إقناع النجمين بالتعاون سوياً، علماً بأن كل نجم منهم يقدم مسلسلات بمفرده، ويحقق النجاح الكبير ، وكان آخرهم مسلسل "الاختيار" الذى قدمه أمير كرارة، وتناول السيرة الذاتية لأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، كما تألق النجم أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة"، الذى قدمه في رمضان قبل الماضى.

مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، وأمير كرارة، ومى عمر، وأحمد السعدنى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامى، وانتاج سينرجى.

يشار إلي أن فيلم " العميل صفر" بطولة أكرم حسن، نيللى كريم، لبلبة، محمد علاء، وأخرون، قصة محمد سامى، سيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراج محمد سامى.