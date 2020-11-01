صورة.. مايا دياب تثير الجدل بالشورت في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بصورة حديثة لها أثارت بها حالة من الجدل.

وظهرت مايا، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مع كلبها مرتدية شورت ليجن أسود اللون، مع بدي مكشوف الصدر والبطن.

مايا دياب

وخضعت مايا دياب الأسابيع الماضية لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

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مايا نشرت صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فبها بـ "لوك" يونانى باللون الأبيض، أظهرها كأميرة إغريقية"، وعلقت عليها قائلة:"لا توجد قوة أقوى من قوة امرأة مصممة على النهوض".

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب قد صدمت جمهورها مؤخرا بمجموعة صور حديثة لها، نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

مايا ظهرت في الصور بملامح مختلفة كثيرا، ولم تضع اية مساحيق تجميلية على وجهها، وعلقت قائلة: "في بعض الأحيان نحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. بمفردك.. لتكتشف كل شيء بمفردك".