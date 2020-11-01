بصورتين.. أحمد فلوكس يكشف كيف دمر السحر صحته وحياته:"حالتي كانت بتسوء للأسوأ"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد فلوكس، كيف دمر السحر والأعمال الذي تعرض له حياته وصحته، من خلال نشر صورتين عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب فلوكس:"الصورتين دول مابيفرقوش عيني ولا عقلي، الصورة اللي ببدلة دي كانت في أسوء فترة في حياتي، رغم إني كنت ناجح وشركاتي بتنجح وبتحرك وبشتغل، وكنت بستغرب أنا شكلي بيعجز ليه وليه عامل كده وليه الأبيض بقي كتير في دقني وليه مش سعيد وليه مش مظبوط وتساؤلات كتير، رغم إن كل شوية كنت بسافر أعمل عمرة، لكن شكلي وحياتي ونفسيتي وتصرفاتي بتسوء لأسوأ، فترة غريبة جدا في كل حاجة، دي الفترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعديها واقعة الأمن، دي الفترة اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيئ بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة".

وأضاف:"كنت معمي البصيرة والإحساس عجوز من الداخل مربوط في حزن بلا سبب، رغم نجاحي مش عاوز أمثل.. مش عاوز حاجة ولا فاهم حاجة، وكل شوية مستشفى وكل شوية تعب والدكاتره مش لاقية سبب طبي صريح".

احمد فلوكس

وتابع حديثه:"الصورة التانية دي بعد ما ربنا عفاني وأكرمني بالشفاء من السحر والأعمال واذي من حولي والبصيرة والراحة عفاني من أسوأ أنواع البشر وأعطاني البصيرة لأرى من حولي جيدا وأرى قوة وعظمة ربنا في معطياته لينا ورحمه الله الواسعة. قربوا من ربنا واعلموا جيدا أنه لن يمسكم سوء وستنور بصيرتكم، نصيحة اختاروا الناس اللي تبقي في حياتكم كويس وابعدوا عن كل شخص مؤذي وكاره وما تتخدعوش بالمظاهر والكلام وقربوا قوي من ربنا، يارب ابعد كل أذى عن بيتي وأهلي وابني وعبادك يا رب، واعطيني القوى لأحمي أهل بيتي وابني الصغير من الأذى ودمر كل من يحاول أذيتهم".