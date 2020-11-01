فيديو| بعد طلاقها من طارق العريان.. أصالة تحسم قرارها النهائي: لن أتزوج مرة ثالثة

رنا صلاح الدين - بعد طلاقها من زوجها الثاني المخرج طاق العريان، حسمت الفنانة السورية اصالة قرارها النهائي، معلنة أنها لن تتزوج مرة ثالثة.

الفنانة السورية أكدت أن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة قرار نهائي لا رجعة فيه، نافية أن تكون قد فقدت ثقتها في الرجال، حيث أكدت إن أصدقاءها كلهم رجال، وهي تحب الرجل صديقا وأخا ربما أكثر من النساء، كما أن الإنسان الذي يستأثر بأكبر حبها واحترامها وإجلالها رجل وهو والدها.

وكشفت أصالة أن العمل على إصدار ألبومها "لا تستسلم" كان منقذا لها في أصعب مراحل حياتها على الإطلاق،حيث كان ذلك في بداية انفصالها وأوج ألمها وصدمتها، فقد كانت تبحث عن الهروب بأي طريقة، وكان فنها وعملها أفضل هروب، لافتة إلى أن الألبوم أنقذها من الظروف الصعبة التي فضتها أزمة كورونا.

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وأضافت أن ظروف إصدار ألبوم "لا تستسلم" تجعله مستحيل التكرار في حياتها، حيث أن العمل عليه كان في بداية فترة كورونا، عندما كانت الظروف في مصر صعبة مع حظر التجوال، لكنها كانت تسجل بشكل يومي، وكسرت الحظر مرات، فسامحوها أحيانا ولم يسامحوها أحيانا أخرى.

وكشفت أصالة أن أغنية "يا مثبت" قد تكون الأقرب لقلبها من أغاني ألبومها الأخير، ووصفتها بأنها أغنية جميلة خفيفة الدم، لكنها على العكس تماما من شخصيتها ومبادئها، وأسعدها كثيرا أن تغنيها عن الكثير من الفتيات والشباب.