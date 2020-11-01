شاهد.. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها التي أصبحت شابة.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلاد ابنتها "أمينة"، والتي أصبحت شابة جميلة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة تجمعها بابنتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ووجهت لها تهنئة خاصة، عبرت خلالها عن شدة حبها لها.

ريهام قالت في تهنئتها لابنتها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي.. أنا حقا أحبك جدا.. وهدفي الوحيد في الحياة هو أن أجعلك سعيدة.. عيد ميلاد سعيد يا أمونة".

وكانت شبكة قنوات النهار قد أعلنت مؤخرا عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد ، لتعود مجدداً الى بيتها، والتي انطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر .