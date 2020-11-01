صور| رامز أمير يثير الجدل بتصرفاته على السجادة الحمراء.. ويرد على الانتقادات بصورة: هي دي ردى الوحيد

رنا صلاح الدين - أثار الفنان المصري رامز أمير جدلا كبيرا بتصرفاته على السجادة الحمراء، خلال حضوره حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

الفنان المصري استعرض لياقته البدنية بحكة رياضية جيئة على السجادة الحمراء، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

رامز رد على هذه الانتقادات بصورة لفنان أجنبي قام بعمل نفس الحركة على السجادة الحمراء أيضا، وعلق قائلا: "الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملته ".

Advertisements

وأضاف، على حسابه على "انستجرام": "بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة".

وتابع: "وهفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكشن متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور".