بعد تعرض رامز أمير للانتقادات.. محمد علي رزق: "ليه الناس شايفة الممثل مش بيصلي ويختم المصحف عادي"

رنا صلاح الدين - علق الفنان محمد علي رزق، على الانتقادات التي طالت الفنان الشاب رامز امير، بعدما أثار حالة من الجدل بتصرفاته على السجادة الحمراء، خلال حضوره حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب رزق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رامز أمير كاتب إنه فخور بنفسه علشان هو أول ممثل مصري عربي يوصل لمستوي عالي في الباركور...فده كان رد واحد عنده ...بعيداً عن إنها إجابه ملهاش علاقه باللي مكتوب".

محمد علي رزق

وأضاف "بس ليه فيه الناس شايفه الممثل ده مش بيصلي و بيقرا قرآن و بيختم المصحف عادي زي كل خلق الله...و بيغلط زي كل خلق الله برضه؟!

أثار الفنان المصري رامز أمير جدلا كبيرا بتصرفاته على السجادة الحمراء، خلال حضوره حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

الفنان المصري استعرض لياقته البدنية بحكة رياضية جيئة على السجادة الحمراء، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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على جانب آخر رد رامز، على هذه الانتقادات بصورة لفنان أجنبي قام بعمل نفس الحركة على السجادة الحمراء أيضا، وعلق قائلا: "الصورة دى هى ردى الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللى انا عملته ".

وأضاف، على حسابه على "انستجرام": "بفضل الله وحده فخور انى اول ممثل مصرى عربى يوصل للمستوى ده فى الباركور و التايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة".

رامز امير

وتابع: "وهفضل مكمل و اجتهد اكتر عشان اقدملكم اكشن متعملش فى الوطن العربى قبل كده، ربنا يقدرنى و ارفع راس الجمهور اللى فى ضهرى، ربنا يخليكم ليا يا اجمل جمهور".

يذكر ان الفنان محمد علي رزق يعرض له حاليا مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر، وندى موسى، وغيرهم.