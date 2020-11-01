رنا صلاح الدين - تشارك الفنانة سمية الخشاب، في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته النجم المصري محمد رمضان. وأعربت سمية عن سعادتها البالغة بتواجدها في الموسم الرمضاني مع محمد رمضان، وفي أول تعليق لها بعد التعاقد، كتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"سعيده جدا جمهوري الحبيب اني حاكون معاكم في رمضان 2021 ". وأضافت:"ومتفائله جدا بـ(موسي ) اخراج محمد سلامه وتاليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان.. دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا احلي واجدع جمهور". يذكر أن مسلسل "موسى" يمثل عودة للفنانة سمية الخشاب للمشاركة في الدراما بعد غياب استمر لمدة 4 أعوام، حيث أن أخر مشاركة لها كانت في عام 2017، من خلال مسلسل "الحلال"، التي نافست به في المارثون الرمضاني حينها، وستظهر على جمهورها مرة أخرى من خلال عمل درامي، وذلك سيكون في المارثون الرمضاني لعام ٢٠٢١ المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من سمية الخشاب بعد تعاقدها على مسلسل محمد رمضان "موسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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