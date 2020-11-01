شاهد.. أول صورة لأكرم حسني ونيللي كريم من كواليس "العميل صفر"

رنا صلاح الدين - بدأ فريق عمل فيلم "العميل صفر"، بطولة أكرم حسني ونيللي كريم، تصوير مشاهده الأولى.
المخرج محمد سامي نشر أول صورة من كواليس الفيلم، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها مع أكرم حسني ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد علاء.
محمد سامي أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "تصوير فيلم العميل صفر".
وفيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، وهو من بطولة أكرم حسني، ونيللي كريم، ولبلبة، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، ودارين حداد، وليلى عز العرب، وغيرهم.
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