خطيب بشرى يكشف كواليس مفاجئته لها في الجونة.. وهذا موعد حفل الزفاف

رنا صلاح الدين - كشف سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، كواليس مفاجئته للفنانة بشرى في الجونة، والتقدم لخطبتها في حفل كبي وسط النجوم.

سالم هيكل قال: "رتبت الموضوع مع خالد الصاوي وزوجته، والحمد لله أننا قمنا بذلك، فقد كنا خائفين من ردة فعل بشرى، خاصة أن تربيتها إنجليزي، فهي كانت تعيش في إنجلترا، لذا قلقنا كثيرا، لكن خالد أصر وتم الموضوع وكانت ردة فعلها كما رأيناها".

وكشف خطيب بشرى أنه يعرفها منذ أن كان عمرهما 13 عاما، حيث كانا معا في النادي ودائرة أصدقائهما مشتركة، لافتا إلى أن الأمر تطور بينهما منذ حوالي 11 شهرا.

أما عن موعد حفل الزفاف، قال جل الأعمال سالم هيكل أنه سيكون خلال شهور قليلة.

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وكانت الفنانة بشرى قد احتفلت بخطبتها على سالم هيكل، مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الاحتفالية والتي بدت فيها بشرى متفاجأة وبملامح مختلفة لم تعلم ماذا يحدث سوى صرخات الحضور و"الزغاريد".

وظهر خطيب بشرى والذي يعد صديقًا لها منذ الطفولة، وهو ينحني على قدميه ليقدم لها خاتم الخطوبة، ولم تتمالك الفنانة نفسها وبكت نظرًا لفرحتها الشديدة، إضافة إلى أنها تفاجأت خاصة أن العريس تآمر مع الفنان خالد الصاوي وعددًا من أصدقائها حتى يتم مفاجأتها بهذا الشكل.