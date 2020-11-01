فيديو| بعد جدل خلافهما في الجونة.. محمد فراج وبسنت شوقي يكشفان حقيقة ما حدث

رنا صلاح الدين - انتشرت الأيام الماضية أخبار حول وقوف خلاف بين الفنان محمد فراج وخطيبته الفنان بسنت شوقي، أثناء تواجدهما في مهرجان الجونة بنسخته الرابعة.

وبدأ الخلاف بين الثنائي حينما دخلت بسنت شوقي مسرعة إلى السجادة الحمراء وبدا عليها الانفعال الشديد، ودخل خلفها الفنان محمد فراج، لتقوم الأولى بإلقاء هاتفها الخاص على الأرض، وهو ما دفع فراج لحمله، وهو ما خمنه البعض بأن نشب خلاف بينهما.

وخرج فراج وبسنت عن صمتهما لينفيان ما تردد حول وجود خلافات بينهما، وقالت بسنت خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي":"والله ما كان فيه حاجة، النور كان هيضلم وكنا مستعجلين وداخلين آخر ناس، والمفروض يبقى في حد بيساعدني في إني أشيل الموبايل والباور بانك وحاجات كتيرة أوي، فـ مش عارفة أحط الحاجات دي فين، فروحت رميت الموبايل، فالناس عملوا سيناريو وحوار".

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ليرد فراج قائلًا:"ليه وليه بقى يا أخويا؟!".

يذكر أن الفنان المصري محمد فراج يعرض له حاليا فيلم "الصندوق الأسود" في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجمة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ومن غخاج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان.