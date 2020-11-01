شاهد بالفيديو| معجبة تبكي بسبب دينا الشربيني.. والفنانة تمسح دموعها

رنا صلاح الدين - أشعل النجم المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الذي أقيم الجمعة الماضية، بعد ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.
وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل الهضبة، الذي تألق من خلال تقديمه لمجموعة كبيرة من أجمل أغانيه وشهد تفاعل الكثير من نجوم الفن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه فتاة تبكي عندما رأت دينا الشربيني، معبرة عن مدى حبها الشديد لها، لتقوم الأخيرة بتهدئتها ومسح دموعها.
وقدم الهضبة باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"حبيبي يا نور العين، قمرين، لو عشقاني، ده لو اتساب، ليلي نهاني، ميال، قدام مرايتها"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس النجوم.
وظهر عددًا من النجوم يتفاعلون مع أغاني عمرو ويرقصون عليها ومنهم على سبي المثال الفنان هاني رمزي وزوجته ووفاء عامر وشقيقتها آيتن وزوجها والإعلامية بوسي شلبي.
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