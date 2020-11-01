بالصور.. أحمد فهمي يلفت الأنظار بجاكيت باهظ الثمن مع أبلة فاهيتا.. تعرف على سعره

رنا صلاح الدين - لفت الفنان المصري أحمد فهمي الأنظار بإطلالته، خلال حلوله ضيفا على برنامج "لايف من الدوبليكس"، تقديم الدمية أبلة فاهيتا.

احمد فهمي

فهمي أطل خلال الحلقة بجاكيت مميز طبع عليه رسومات لنمور وأشجار الغابات، وهو من توقيع العلامة التجارية Dsquared2، ويصل سعره إلى 755 جنيها استرلينيا.

احمد فهمي

وخلال الحلقة، جمعت فقرة بين أحمد مع والدته، كشف فيها أن والده لديه علاقات نسائية كثيرة، أي أنه أكثر شقاوة منه، قائلًا:"أبويا متجوز واحدة أصغر من هنا مراتي، سمر دي صاحبة هنا جدا، وأنا اللي كنت بداري عليه في شقاواته النسائية".

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احمد فهمي

وأضاف فهمي أن جده لأمه كان أيضا علاقاته النسائية متعددة، مشيرًا إلى أن بعد وفاة جدته تزوج 17 أو 18 مرة، قائلًا:"جدتي ماتت وهو انطلق، فبقيت أما اروح أي واحدة ألاقيها معاه أسلم وخلاص وأنا مش عارف دي مين فيهم ولا امتى".

احمد فهمي

يذكر أن أحمد فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، رفقة الفنان أكرم حسني، ولكن تعرض كل منهما للعديد من الانتقادات خاصة أن المسلسل لم ينال إعجاب الجمهور وليس هو المنتظر منهم مثلما تعاونا سويًا في مسلسل "ريح المدام".