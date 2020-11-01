نهال نبيل تحتفل بخطوبتها في حفل أسري.. شاهد أول صورة مع عريسها

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة نهال نبيل، جمهورها بخطبيتها على المهندس مروان فادي، في حفل اقتصر على أفراد الأسرتين.

ونشرت والدة نهال، صورة من حفل الخطوبة جمعت ابنتها مع عريسها، وعلقت عليها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تمت أمس خطبة ابنتي الحبيبة الفنانة الجميلة نهال نبيل إلى المهندس مروان فادى في حفل أسرى جميل وربنا يتمم لهم بخير وسعادة".

والدة نهال نبيل

وتوجه العديد من محبي الفنانة ومتابعيها بالتهنئة لها، متمنين لها حياة سعيدة.

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وكانت الفنانة نهال نبيل، قد أعلنت الفترة الماضية شفائها من فيروس كورونا "كوفيد19".

نهال نبيل، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام: "يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت.. يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى و خرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعًا وحشتوني جدًا .. ٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. و بعدها خرجت و اخدت فترة نقاهتي و بقالي فيها شهر".

وأضافت: "أنا الحمد لله و الفضل لله بخير ..اه بقالي كتير جدًا بحارب فيروس كرونا .. حقيقي، كانت مرحلة صعبة قوي قوي.. بس بفضل الله و دعواتكم ليا بجد اللي انا سمعتها و قريتها و وصلتني و كل حد وقف جنبي سواء بالسؤال او بالفعل فانا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعًا و كان إختبار كبير و الحمد لله الحمد لله انا و أمي بخير".

وتابعت: "كلمة شكرًا و وربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لأن انتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا و ساعدتوني على عدم الإستسلام و إني أحارب و أقاوم الفيروس و انا اهوه الحمد لله رجعت، وان شاء الله هطلع لايڤ قريب جدًا عشان أتواصل معاكم هيتم الإعلان عنه قبلها على انستجرام لانكم وحشتوني جدا جدا".