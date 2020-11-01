إلهام شاهين عن الفساتين الجريئة في الجونة: "مش بيهمني لفت النظر أنا بتكسف"

رنا صلاح الدين - أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها تحب ارتداء الملابس البسيطة وليست الجريئة التي تلفت الأنظار.

وقالت إلهام خلال لقاء تليفزيوني لها خلال تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم الجمعة الماضية:"الاجرأ بيلفت النظر لكن في بيكسب احترام اكتر وبيبقى شيك أكتر.. أنا مش بيهمني لفت النظر أنا بتكسف.. أنا بحب أبقى بسيطة وشيك".

على جانب آخر كشفت إلهام سر ابتعادها عن السوشيال ميديا، قائلة:"مبحبش السوشيال ميديا لأنها مضيعة للوقت وكل من هب ودب ممكن يقول أي حاجة.. أنا ماليش فيها ومش بفهم فيها لأن لو ههتم بيها هلاقي نفسي بضيع عمري".

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وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين قد خطفت الأنظار على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة مميزة وحقيبة باهظة الثمن.

إلهام شاهين ظهرت مرتدية فستان أوف وايت منقط بالأسود من الساتان، فوقه كارديجان بنفس اللون، وجمعت شعرها في تسريحة بسيطة، وتزينت بمجوهرات رقيقة.

ونسقت معه حقيبة سوداء مزينة برسمة نحلة معدنية واستراسات لامعة، من اللعلامة التجارية "جوتشي"، ويبلغ سعرها 2300 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 36 ألف جنيه مصري.

الهام شاهين