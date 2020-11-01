تطوّر جديد في قضية سمية الخشاب وطليقها

متابعة بتجــــــــــــرد: في تطور جديد لقضيتها مع طليقها، قررت محكمة الأسرة في الإسكندرية تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدّة، لجلسة 4 ديسمبر المقبل للاطلاع على الأوراق.

وجاء هذا القرار بعدما رفض كل من النجمة المصرية ومحامي سعد التصالح فى القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من سمية للحصول على مستحقاتها فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات كافية من كلا الطرفين المتنازعين.

من جهة ثانية، أعلنت شركة “سينرجي” للإنتاج الفني تعاقدها مع النجمة المصرية، على بطولة مسلسل “موسى” مع النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل2021، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

Advertisements

وتجري شركة سينرجى إتمام باقي التعاقدات حالياً، حيث يعاين مخرج العمل أماكن التصوير، فضلاً عن التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل بدء التصوير.

كذلك تعود سمية للدراما بعد غياب أربع سنوات، منذ أن قدمت مسلسل “الحلال”، مع بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، وآخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.

وكانت سمية الخشاب قد اتجهت في فترة غيابها عن الشاشة إلى إطلاق عدة أغنيات تهتم بالمرأة العربية وتناهض العنف الذكوري ضدها.