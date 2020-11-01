متابعة بتجـــــــــــرد: حلت الفنانة أصالة ضيفة في برنامج “قعدة رجالة” وأظهرت في البداية أمنيتها لو كان بمقدور الرجل، ولو مرة واحدة، أن يطّلع على الألم الداخلي الذي يسببه للمرأة، عندما يتخلى عن وعده لها.
وقالت إن قهراً مؤلماً عاش في صدرها لمدة عام تقريباً، وكانت تتألم كما لو أنها تلد 20 ولداً مرة واحدة، في حين أن الحياة لا تستحق غير أن تعيشها بروقان أكثر.
وأضافت أنها تحترم الرجل الذي يعترف للمرأة بأنها لم تعد تملأ عينه، أو يطلب مساعدتها، بشرط أن يكون واضحاً.
وعمّا إذا كان وقع الخيانة أشد على المرأة أم على الرجل، قالت أصالة إن الخيانة قاتلة للمرأة، ومن المؤكد أنها كذلك بالنسبة للرجال أيضاً، لكن الخيانة في 90 في المئة من الحالات التي تعرفها كانت تأتي من الرجل، وهي لا تعرف نساء خُنّ رجالهن.
وأكدت أصالة أن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة نهائي لا رجعة فيه، ونفت أن تكون قد فقدت ثقتها في الرجال، وقالت إن أصدقاءها كلهم رجال، وهي تحب الرجل صديقاً وأخاً، ربما أكثر من النساء، كما أن الإنسان الذي يستأثر بأكبر حبها واحترامها وإجلالها هو والدها.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتحدّث لأوّل مرّة عن معاناتها بسبب الخيانة: عشت قهراً لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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