بإطلالة مرعبة.. ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة ميس حمدان، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عدة صور، احتفالا بميلادها الذي صادف أمس (السبت) 31 تشرين الأول (أكتوبر)، وشاركت ميس جمهورها صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مرعبة تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها.

وعلقت ميس، قائلة :”كل الناس في عيد ميلادها بتحط صور مبهجة بس أنا السنة دي قررت أحط صور مرعبة تتماشى مع احتفالات عيد الهلع والقرع الهالوين.. إيه رأيكو في اللوك؟ “.

وبمجرد نشر الصور تلقت ميس مجموعة من لتعليقات التي هاجمتها فيها بشكل حاد، وجاءت كلها في معرض الهجوم على ما يطلق عليه “عيد الهالوين” مؤكدين ان هذا يعد تقليداً أعمى للغرب دون التفكير في خلفياته أو نتائجه.

وكانت ميس قد واجهت حملة انتقاد كبيرة في الفترة السابقة بعد ظهروها في عدة مقاطع فيديو تقلد فيها بعض الفئات من النساء مثل الخادمات أو ذوات الحاجات الخصة، حيث اعتبر الجمهور أن هذا تنمر منها على تلك الفئات.