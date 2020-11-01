أحمد فلوكس يروي معاناته مع السحر والشعوذة وهذا ما حصل بعد نجاته منهما

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار الفنان أحمد فلوكس الجدل من جديد بحديثه عن أثر السحر والشعوذة على حياته الفترة الماضية، حيث نشر على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، صورتين له تحدث فيها عن أسوأ فترة في حياته.

وعلق الممثل المصري على الصورتين قائلا: “الصورتين دول مابيفارقوش عيني ولا عقلي.. الصورة اللي ببدلة دي كانت في أسوأ فترة في حياتي رغم إني كنت ناجح وشركاتي بتنجح وبتحرك وبشتغل وكنت بستغرب أنا شكلي بيعجز ليه وليه عامل كده وليه الأبيض بقي كتير في دقني وليه مش سعيد وليه مش مظبوط وتساؤلات كتير رغم إني كل شوية كنت بسافر أعمل عمرة لكن شكلي وحياتي ونفسيتي وتصرفاتي بتسوء لأسوأ.. فترة غريبة جدا في كل حاجة”.

وتابع: “دي الفترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعديها واقعة الأمن دي الفترة اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيئ بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة.. معمي البصيرة والإحساس عجوز من الداخل مربوط في حزن بلا سبب رغم نجاحي مش عاوز أمثل مش عاوز حاجة ولا فاهم حاجة، وكل شوية مستشفى وكل شويه تعب والدكاترة مش لاقية سبب طبي صريح”.

وأضاف: “الصورة التانية دي بعد ما ربنا عفاني وأكرمني بالشفاء من السحر والأعمال وأذى من حولي والبصيرة والراحة.. عفاني من أسوأ أنواع البشر وأعطاني البصيرة لأرى من حولي جيداً وأرى قوة وعظمة ربنا في معطياته لينا ورحمة الله الواسعة.. قربوا من ربنا واعلموا جيداً أن لن يمسكم سوء وستنور بصيرتكم”.

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واختتم فلوكس قائلاً: “نصيحة اختاروا الناس اللي تبقي في حياتكم كويس.. وابعدوا عن كل شخص مؤذي وكاره وماتتخدعوش بالمظاهر والكلام وقربوا قوي من ربنا.. يارب ابعد كل أذى عن بيتي وأهلي وابني وعبادك يارب.. واعطيني القوة لأحمي أهل بيتي وابني الصغير من الأذى.. وأدمر كل من يحاول أذيتهم”.