أول تعليق من هاني شاكر على حكم حبس حمو بيكا

متابعة بتجــــــــــــرد: أصدرت نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بياناً حول قرار حبس مطرب المهرجانات “حمو بيكا” في واقعة اتهامه بسب وقذف نقيب الموسيقيين، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وأكد النجم المصري في بيانه، أن الحكم الصادر من محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، هو انتصار للنقابة ومجلسها وكل العاملين بالنقابة والشؤون القانونية وكل أعضاء الجمعية العمومية.. كما أن الحكم جاء بعدما تابعت الشؤون القانونية في نقابة الموسيقيين ما قام به حمو بيكا، حينما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة”.

وتابع: “النقابة قامت بتحريك دعوى قضائية ضد حمو بيكا، بعدما أهان النقابة، واتهم أعضاءها بأنهم مرتشين، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، مشددًا على أن الحكم دليل على مكانة وهيبة النقابة”.

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قد قضت أمس السبت، بحبس مطرب المهرجانات “حمو بيكا” لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بسب وقذف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وعلق حمو بيكا على هذا الأمر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قائلا: “رميت حمولي على ربنا”.