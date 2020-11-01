بالصور – كارول سماحة متألقة بحفل لصالح شركة خاصة في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا لإحدى الشركات الخاصة في مصر مساء الجمعة الفائت.

وقدّمت كارول سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت. كما تألّقت كارول سماحة في هذه الأمسية بفستان من اللون الليلكي تميّز بتصميم فريد وفتحة طويلة عند منطقة الساق اليسرى.

وشاركت كارول سماحة المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لإطلالتها في الحفل، فظهرت فيها بنحافة واضحة، خاصةً بعد التمارين الرياضية الصارمة التي خضعت لها في الأيام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية Bon Voyage التي أصدرتها ككليب منذ عدّة أشهر، وهي من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،وإخراج بتول عرفة.