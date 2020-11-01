كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.. صداقة يقتلها الإرهاب في “الاختيار 2”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد صناع الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في الموسم الرمضاني 2021، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في شهر رمضان الماضي.

وبحسب بعض المصادر الخاصة، أحداث الجزء الثاني تركز على بطولات الشرطة المصرية في محاربة الإرهاب، وكشف المخططات التي تهدف لهدم استقرار الدولة المصرية في العقد الأخير.

ويجسّد الفنان أحمد مكي دور إرهابي، كان يعمل ضابطاً بقوات الأمن المركزي، وينضم بعد أحداث درامية إلى قوى الشر والإرهاب، ويجسّد الفنان أحمد داش دور مكي وهو في مرحلة الشباب.

أما الفنان كريم عبدالعزيز، فيُجسّد دور صديق مكي منذ الطفولة، ولكنه يختار الاستمرار في عمله ضابطاً محارباً للإرهاب الذي يتزعمه مكي.

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ويُجسّد الفنان أحمد شاكر دور شهيد الشرطة المقدم محمد المبروك، الذي يكشف مخططات الجماعات الإرهابية والمحظورة، في التخطيط لهدم استقرار مصر، وينال الشهادة في الحلقات الأولى من المسلسل.

كما يجسّد الفنان هادي الجيار دور مدرس لمادة التاريخ، وهو والد الفنان أحمد مكي خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد وفيق، أحمد شاكر، هادي الجيار، أحمد داش، إسلام جمال، واقترب الفنان محمد فراج من الانضمام لأبطال العمل، الذي تشهد الأيام المقبلة إبرام باقي التعاقدات، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.