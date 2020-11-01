بوراك أوزجفيت يتسوّق برفقة والدته وزوجته

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متابعة بتجـــــــــــــرد: التقطت عدسات المصوّرين الممثل التركي بوراك أوزجفيت في أحد المراكز التجارية، برفقة والدته وزوجته فهرية أفجين وابنهما كاران، حيث كانت والدته وزوجته تقومان بالتبضّع وهو يهتمّ بابنه.
وعندما اقتربت منه الصحافة، قال: “السيدتان بحاجة لبعض الأشياء، لذلك أتينا إلى هنا، سنشتري الاغراض ونعود إلى البيت”.
وكانت فهرية إفتجين قد شاركت منذ أيام متابعيها على “انستغرام” صورًا جديدة جمعتها بطفلها كاران خلال تواجدهما في شارع فارغ في اسطنبول.
وخطف الطفل الأنظار بجماله وملامحه التي تغيّرت وأصبحت مختلفة عما قبل وبدا بعمر أكبر وأصبح يمشي بمفرده. ولاحظ الكثير من المتابعين أنه لم يعد يشبه والده النجم التركي بوراك أوزجيفيت كما في السابق بل بات مختلفاً.
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