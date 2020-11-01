خطوة شجاعة.. مغنية تنشر صورتها عارية لتشارك معاناتها مع جمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: لمناسبة اليوم العالمي لمرض الصدفية، نشرت المغنية ليان ريمز (38 عاماً) صورة عارية لها على حسابها الخاص في “إنستغرام” لتتشارك مع متابعيها صراعها المستمر مع هذا المرض كمبادرة منها للتوعية.

وفي منشورها، أعربت ريمز عن حاجتها الماسّة لمشاركة حالتها مع الجمهور قائلة: “كانت الموسيقى هديتي وسبب استمراري، لكنني أردت أن ألقي الضوء على ما يمرّ به الكثيرون، هذه هي فرصتي الأخيرة لأكون صادقة، وأن أتكلّم من دون الشعور بالخجل عن مرض الصدفية”.

وتابعت: “كونوا على يقين أنكم لستم وحدكم، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفعني لمشاركة تجربتي الخاصة، متأكدة أن الكثير من الناس يعانون هذا المرض”.

لقت المغنية تفاعلاً إيجابياً من متابعيها الذين أشادوا بتصرّفها الشجاع، مستمدين منه القوة لمواجهة تحدّياتهم الخاصة، بحسب ما ورد في موقع “سي أن أن” الأميركي.

وبدورها، تشكرت ريمز متابعيها على دعمهم وفيض الحب الذي تلقته بعد إقدامها على خطوتها الجريئة.