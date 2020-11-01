إيساف “ظابط المنبه”مع “نهاية مؤسفة”

متابعة بتجــــــــــرد: يبدأ الفنان المصري إيساف تسجيل أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، على أن يطرحهما ضمن ألبومه الجديد، المقرر طرح أغنياته تباعاً.
وتحمل الأغنية الأولى اسم “ظابط المنبه”، والثانية درامية بعنوان “نهاية مؤسفة”، وهما من كلمات إسلام الجريني، وألحان جابر جمال.
وتشهد الفترة المقبلة نشاطاً فنيّاً للفنان إيساف، حيث يختار بين عدد من الأغنيات المعروضة عليه، لتقديمها في الأشهر المقبلة.
يذكر أنّ إيساف كان قد تعرض لأزمة منذ نحو شهرين، بعد الحكم بحبسه ستة أشهر على خلفية مشاجرة مع شخصين بالمطعم الخاص به. وقدّم المحامي الخاص بالفنان إيساف استئنافاً على الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة في نهاية شهر آب الماضي.
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