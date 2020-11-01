13 معلومة عن المنتج الموسيقي الراحل هاني ثابت صانع النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي المنتج هاني ثابت، صاحب شركة "سونار" أعرق وأقدم شركات إنتاج شرائط كاسيت بمصر، مساء السبت.

هاني ثابت هو مكتشف العديد من نجوم الساحة الغنائية منهم: محمد منير وحكيم وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، وغيرهم، ويعد فايز عزيز هو العقل المدبر لشركة "سونار"، بينما العقل الاقتصادي لها فكان حسين عثمان.

نرصد لكم معلومات عن المنتج الراحل في السطور التالية:-

- أحد أشهر المنتجين في مجال الغناء.

- هو مؤسس شركة "سونار" للإنتاج الموسيقي عام 1977.

- ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الشابة وأنتجت شركته العديد من الأعمال للعديد من نجوم الفن المصري.

- أول ألبوم للشركة هو "علموني عنيكي" لمحمد منير، وهو أول ألبومات الكينج عام 1977.

- حميد الشاعري قدّم حكيم للمنتج هاني ثابت عام 1992، وتم إنتاج أول ألبوم غنائي له وحمل اسم "نظرة".

- أنتج 6 ألبومات للفنان محمد منير بداية بـ"علموني عينيكي" وصولا إلى "وسط الدايرة" الذي طرحه عام 1987.

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- أنتج أول 5 ألبومات للفنان حميد الشاعري، بدايةً من "عيونها" عام 1983 إلى "جنة" عام 1988.

- أنتج أول 4 ألبومات للفنان علاء عبدالخالق، بدايةً من "مرسال" 1985 وانتهاءً بـ"راجعلك" 1990.

- أنتج أول 3 ألبومات للفنان إيهاب توفيق، بدايةً من "اكمني" 1990 وصولا إلى "رسمتك" 1993.

- أنتج أول 4 ألبومات للفنان مصطفى قمر، بدايةً من "وصاف" 1991 إلى "افتكرني" 1995.

- أنتج أول 6 ألبومات للفنان حكيم، بدايةً من "نظرة" 1991 إلى "ياهو" 2000.

- أنتج 8 ألبومات للمطربة حنان، بدايةً من "بنوتة" 1986 إلى "أنا قد كلامي" 1996.

- قال ثابت، في تصريحات لبرنامج"صاحبة السعادة"، إن أول ألبوم للمطرب محمد منير"علموني عنيكي"، لم يحقق نجاحا في سوق الموسيقى.

- قال في نفس الحوار، إن المطرب حميد الشاعري، عندما جاء الشركة ولعب على الجيتار، أثار انتباهه "قولتله إنت فينك من زمان"، ووزع وغنى أغنية "وين أيامك وين" عام 1984 ، وبعدها أصبح يوزع أغلب أغاني الشركة التي تنتجها.