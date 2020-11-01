خالد الصاوي: طريقي كان صعبا وطويلا.. وهذه نصيحتي لكل شاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان خالد الصاوي، مساء السبت، إن "الفن والتمثيل بالنسبة له مشوار معقد وطويل".

أضاف الصاوي، خلال حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن الطريق كان معقدًا مثل أدواره المركبة كأنه يقود في "الصحراوي".

تابع: "هذه المكاسب تتمثل في أن الفنان بيعرف نفسه وشخصيته وتكوينها دون مؤثرات كثيرة فالمجتمع والسوق موجودان بالفعل ويضع بداخلي قيم كثيرة خاصة أثناء النمو الفني في السن الصغير، فإذا كنت تريد أن تجد نفسك وهذه ليست نصيحة للشباب لأن مشواري كان صعبًا جدًا، ومش نصيحة برضه يمشي على الخطة الموضوعة له فلابد من كل شاب أن يجد شخصيته".

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أكمل: "أتمنى من كل شاب أن يجد طريقه وشخصيته وينجح بشكل أذكى ولا يمر بما مررت به في مرحلتي، أنا كنت عاوز أنجح زي أي حد بس أنا مكنتش ببصلها كأني محدد دلالات النجاح وأشكاله".

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي الفنان خالد الصاوي في حفل ختام دورته الرابعة المنتهية 30 أكتوبر الماضي، ومنحه جائزة الإبداع الفني.