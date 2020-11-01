أحمد السعدني: الأهلي نادي كبير بمبادئه وأخلاقه.. وتحية لبيبو ومؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان أحمد السعدني، على تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز مساء السبت، ومنح اللاعب مؤمن زكريا الدرع لزملائه، وظهور اللاعب أحمد فتحي للمرة الأخيرة بقميص الأحمر قبل انتقاله لنادي بيراميدز.

وكتب السعدني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "النادي الأهلي كبير قوي يا جماعة، مش موضوع مكسب وبطولة، نادي كبير بمبادئه وأخلاقه اللي بنشوفها بعينينا مش شعارات زي ما ناس بتقول، تحية من القلب ودعاء صادق بالشفاء للنجم الموهوب المحبوب مؤمن زكريا، وتحية لبيبو على لقطة قيامه واستقباله لمؤمن".

أضاف: "تحية لموسيماني ودكة الأهلي والجمهور على لقطة وداع أحمد فتحي اللي مش متخيل أشوفه بفانلة تانية بس ربنا يكتب له الخير كله، من أرجل وأخلص اللاعبين اللي أنا شفتهم في حياتي، وربنا يكرمنا بإفريقيا إن شاء الله".

وأنهى الأهلي مباريات دوري we المصري بعد فوزه السهل على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب الأهلي السلام، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة.

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مباراة الأهلي وطلائع الجيش شهدت حضور مؤمن زكريا في ليلة تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وجاء حضور مؤمن زكريا إلى الملعب ليستقبله محمود الخطيب بعدما قدّم النادي الأحمر دعوة للاعبه من أجل حضور للاحتفال بمراسم التتويج رفقة لاعبي الأهلي.

وهذه المباراة شهدت أيضًا مشاركة أحمد فتحي الأخيرة قبل الرحيل عن الأهلي بصورة رسمية بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر، إذ من المقرر أن ينتقل "الجوكر" إلى فريق بيراميدز.