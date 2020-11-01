بعدما لفت الأنظار في مهرجان الجونة.. أمير شاهين يكشف تفاصيل كسر يده

رنا صلاح الدين - تحرص الفنان أمير شاهين، شقيق النجمة إلهام شاهين، على حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي اختتم يوم الجمعة الماضية.

وتفاجئ الجميع بظهور شاهين وزوجته منة جاب الله، على السجادة الحمراء ويده مصابة، خاصة بعد أسابيع من زواجه.

وكشف أمير السبب و راء كسر يده، خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي"، قائلًا:" "سقطت على يدي فأصيب إصبعي بشرخ، أمر بسيط".

وكان الفنان المصري أمير شاهين، قد حضر برفقة زوجته حفل ملتقى أولادنا، الذي يحمل اسم "وحشتونا"، داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك في أول ظهور لهما معا بعد زفافهما.

الفنان المصري وزوجته حرصا على حضور الحفل لدعم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، والتي تم تكريمها خلال الحفل.