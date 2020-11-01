ظافر العابدين يُرعب النجوم في “خط دم”

متابعة بتجـــــــــــــرد: انطلق عرض فيلم “خط دم” على منصة “شاهد VIP، وهو فيلم الرعب العربي الأول الذي يجسد شخصيات مصاصي الدماء.

ويشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم وظافر العابدين. ويجسد الثنائي دور الزوجين “لميا” و”نادر”، لديهما صبيين توأم.

يتعرض أحدهما لحادثٍ أليم، ويدخل في غيبوبة طويلة، وبالتالي يحاول الزوجان القيام بمحاولات عديدة لإعادة ابنهما إلى الحياة من جديد.

يعتبر “خط دم” أول فيلم روائي طويل يجمع نيللي بظافر، لكن الثنائي تعاونا سابقاً في مسلسل “تحت السيطرة”.

وشارك ظافر العابدن صورة من المسلسل على حسابه على انستغرام، بشخصية Vampire أو مصاص الدماء صاحب الأنياب البارزة، وأعلن فيها عن انطلاق العمل على منصة شاهد، ولفت إلى اسم الشخصية “نادر.. خط دم”.

Advertisements

لاقت صورة العابدين استحسان المتابعين، وأشاد عدد من النجوم بأدائه وشخصيته الجديدة فهي المرة الأولى التي نشاهد فيها العابدين بهذا النوع من الأدوار الشريرة.

وعلق الفنان نيكولا معوّض على الصورة وكتب: “رائع، أحببت ذلك”.

أما صفاء سلطان فباركت لظافر على العمل الجديد، وكذلك فعل المؤلف محمد سيد بشير.

علاء الزعبي الذي يشارك إلى جانب ظافر في مسلسل “عروس بيروت”، كتب: “كتير حلو”. لكن الرعب لم يغب عن مشاعر النجوم، فعلقت الفنانة لطيفة التونسية وكتبت: “هكااا؟؟ يا ميمتي”، وكتب الفنان خالد منصور: “يا مامي، حتفرج برضه”.

وحققت الصورة التي شاركها ظافر العابدين على حسابه على انستغرام أكثر من 79 ألف إعجاب في ساعات قليلة.