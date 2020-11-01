فيديو استخدمه الفنان هاني شاكر لحبس حمو بيكا

متابعة بتجــــــــــــرد: قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وكذلك تغريمه 200 ألف جنيه بتهمة سب الفنان هاني شاكر وعدد من موظفي نقابة الموسيقيين.

وذلك على خلفية الواقعة التي حدثت في شهر أكتوبر من العام الماضي، حينما توجه حمو بيكا إلى نقابة الموسيقيين للحصول على تصريح، ولكن الأمر تم رفضه، ما دفعه إلى التهجم على النقابة وتصوير فيديو يعرب فيه عن رفضه وغضبه.

وقتها تقدم محامي نقابة الموسيقيين ببلاغ يتهم فيه بيكا بالتعدي على منشأة عامة هي نقابة الموسيقيين، وقيامه بالتحريض على العنف والشغب، وسبه للفنان هاني شاكر.

بيكا ظهر غاضبا وثائرا في مقطع الفيديو الذي قام هو بنشره وقتها، وهدد بتحريض جمهوره على النزول وتكسير نقابة الموسيقيين إن لزم الأمر، مشيراً إلى كونه لا يعترف بهاني شاكر وفنه إن كان هو لا يعترف بأغاني المهرجانات، كما أكد على استعداده للحبس إن كان هو عقوبة ما يفعله.

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ويبدو أن ما كان يخشاه قد حدث بعد الحكم الصادر بحقه، وهو الأمر الذي تعتبره نقابة الموسيقيين انتصارا لهيبتها بعد اقتحامها من قبل بيكا وسب الرمز الذي يمثلها.

وفي تعليق مقتضب على الحكم الصادر بحقه، نشر بيكا صورة عبر حسابه على إنستغرام بعد صدور الحكم وعلق عليها قائلا “رميت حمولي على ربنا”.