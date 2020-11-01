بالصور – إبن سلمى رشيد حديث السوشيال ميديا لوسامته

متابعة بتجــــــــــــرد: خطف ينيس، ابن الفنانة المغربية سلمى رشيد الأنظار إليه في ظهور جديد عبر السوشال ميديا مع والدته، وبات حديث المتابعين بسبب وسامته وملامحه البريئة.

وشاركت المغربية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة من داخل منزلها بملابس كاجوال، بينما تُجلس طفلها بحضنها وهو يبتسم بعفوية وبراءة للكاميرا.

لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل، اذ ركز البعض على الشبه الكبير بين سلمى وطفلها، وتغزلوا بوسامته وملامحه الناعمة واناقته التي تحرص والدته على اظهارها بعد كشفها عن اولى صوره الواضحة قبل فترة.

يذكر أن سلمى فاجأت الجميع عام 2019 بخبر زواجها من خلال نشر هدية تلقتها من زوجها، عبارة عن ميكروفون مصنوع من الذهب ومرصع بالماس وحفر عليه اسمها.