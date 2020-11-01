سكرتيرة “جميل وهناء” تفاجئ الجميع باعتزالها

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة السورية رباب كنعان أمس السبت، متابعيها على موقع “فيسبوك” باعتزالها الفن بشكل نهائي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي قائلة: “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”.

لاقى هذا الخبر تفاعلاً كبيراً بين متابعيها ومحبيها، واستغرب البعض قرارها، متمنيين لها التوفيق والنجاح في حياتها.

يذكر أن الممثلة السورية قدمت مجموعة من الأدوار الناجحة في الدراما السورية، واشتهرت بشخصية “مايا” في مسلسل “الفصول الأربعة”، ودور “وردة” في “جميل وهناء”.