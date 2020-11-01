شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تستغل الهالوين لدعوة جمهورها بضرورة التصويت بالانتخابات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل ليدي جاجا على بذل كل ما في وسعها للتأكد من أنها تؤثر على الملايين من معجبيها ليخرجوا ويصوتوا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأخر محاولتها كانت لإستغلال الهالوين وتحويل نفسها بثلاث إطلالات مختلفة لتذكير جمهورها بضرورة التوجه لصناديق الإقتراع والتصويت.



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ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو و هي تتحول به من شخصية لأخري من بينها أرتدت به قميص مفتوح مكتوب عليه كلمة "vote" بأحرف كبيرة، كما ظهرت بلوك أخر وهي تلبس قناع للوقاية من كورونا، وعلقت علي الفيديو قائلة :" أتمنى أن أؤثر فيك في هذا الهالوين ... للوصول إلى الاستطلاعات".

كانت وثقت النجمة العالمية ليدي جاجا، مشاركتها في الانتخابات الأمريكية الحالية، على طريقتها الخاصة، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ظهرت من خلاله وهي تخرج من سيارتها وتتجه الى صندوق البريد من اجل ارسال تصويتها في الانتخابات التي تشهد صراعا شرساً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

كانت تتحدث جاجا باستمرار عن القضايا التي تهمها، بما في ذلك حقوق الإنسان، واللطف مع الآخرين، وحماية التصويت، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وفي وقت سابق، حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.