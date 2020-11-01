أحمد مالك يكشف أسرار اختياره لفيلم “حارس الذهب”

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال لقائه مع الإعلامية سالي حماد، ببرنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة من مهرجان الجونة، قال الفنان أحمد مالك، إن دوره في الفيلم الأسترالي “حارس الذهب” يعد أولى خطواته للعالمية في حياته الفنية.

مؤكداً أنه محظوظ لأنه ضمن جيل سينمائي مصري أثبت نفسه في آخر خمس سنوات في المهرجانات الدولية.

وأشار إلى أنه خلال مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي تم اختياره ضمن برنامج النجوم الصاعدين يضم أربعة ممثلين من الأفلام المشاركة، وكان أول مصري وعربي يشترك في هذا البرنامج، وتم العرض عليه تأدية دور من خلال تقديم تجارب أداء.

وكشف أنه تم رفضه 19 مرة من خلال تجارب الأداء الذي كان يقدمها للمشاركة في الأعمال العالمية، وفي النهاية تم قبوله للمشاركة في فيلم “حارس الذهب”.

وعن المنصات الرقمية قال الفنان أحمد مالك إنها هي المستقبل لصناعة الفن.