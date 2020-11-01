رحيل بطل “جيمس بوند” بعد معاناة مع الزهايمر

متابعة بتجــــــــــــرد: شكل خبر وفاة الممثل الاسكتلندي المشهور شون كونري عن عمر ناهز 91 عاما صدمة لجمهوره حول العالم.

وجاء رحيل النجم العالمي المخضرم بعد معاناته من مشاكل صحية عديدة بما فيها مرض آلزهايمر، الذي ارهقه لسنوات.

وكان “جيمس بوند” اعتزل التمثيل في السينما عام 2003، وأقام منذ ذلك الحين في جزر الباهاما.

وفاز كونري خلال مسيرته الفنية بجوائز سينمائية متعددة منها %D