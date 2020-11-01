أصالة نصري تكشف عن قرارها بالزواج مجدداً!

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت الفنانة السورية أصالة نصري أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد “لا تستسلم” من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها، مؤكدةً أنها بدأت العمل عليه منذ بداية أزمة كورونا وفترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فوراً عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت في لقاء خاص مع مجلة “زهرة الخليج” على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: “الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق”.

وأضافت: “عملت عليه بعد انفصالي وفي بداية ألمي وصدمتي وذهولي، وكنت أريد أن أهرب بأي طريقة، وذلك من خلال الفن والعمل”.

وأشارت أصالة إلى أن ألبوم “لا تستسلم” كان منقذاً حقيقياً لها، ولهذا صممت على أن تطرح 20 أغنية بمستوى عالٍ من التقنية والحرفية والموهبة، وقالت: “أعتبره من أهم إنجازات حياتي وأفتخر به كثيراً وأفتخر بنفسي أنني استطعت أن أتجاوز ما لا يُتجاوز من آلام وإحباطات وقاومت ذلك بالفن”.

واعتبرت أصالة أن أغنية “يا مثبت” التي أحدثت ضجة كبيرة، من أقرب أغنيات الألبوم إلى قلبها رغم أنها لا تشبه شخصيتها إنما تعبر عن شعور كثير من الشابات والشبان.

وكشفت أصالة أن عن أزمتها الأخيرة مع مطلقها طارق العريان لم تفقدها ثقتها بالرجال، مؤكدةً أن أغلب أصدقائها من الرجال، وقالت: “أكثر إنسان في العالم أكن له الحب والاحترام هو رجل وهو أبي، وبالعكس أنا أحب الرجل الصديق والأخ”.