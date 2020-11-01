“ظل”.. باسل خياط يتلاعب بمصائر الناس

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان السوري باسل خياط لأداء دور البطولة في مسلسل يحمل عنوان “ظلّ” يعرض ضمن ماراثون رمضان الدرامي 2021.

وأعلنت شركة Media Revolution 7 عن اتفاقها مع النجم باسل خياط الذي سيكون بطل المسلسل، من خلال تيزر بسيط مشوّق، بدون أي دلالات واضحة على الحكاية وعالمها.

وفي التفاصيل وقع باسل مع المنتج مفيد الرفاعي، على بطولة مشروع مختلف لهذا العام، إذ سيؤدي شخصية رجل حياته مليئة بالأسرار والمغامرات والتشويق الدرامي الاجتماعي الذي يخدم حكاية من نوع آخر، محورها السلطة والحب وبينهما القدرة على التلاعب بمصائر الناس، وهو عمل عربي مشترك يجمع نجوماً من الوطن العربي، سيتم تصويره بين بيروت وأبو ظبي، فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير رامي الملا، إخراج التونسي محمد خياري.

وبذلك سيطلّ باسل في رمضان المقبل بشخصية آسرة بكل جوانبها وحكاياتها المشوّقة ليقدم دوراً جديداً يحضّر له بتأنّي.