هبة قواس تعلن إصابتها بكورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المؤلفة الموسيقية ومغنية الأوبرا هبة قواس إصابتها بكورونا وذلك في منشور عبر صفحتها الخاصة على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت هبة صورة لها أرفقتها بتعليق جاء فيه: "رغم معايشتنا لفيروس كورونا وعلمنا بخطورته ويقيننا بوجوده وتنظيرنا بأخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلا أننا نعتقد دائماً أنه يصيب غيرنا ونبقى بمنأى عنه. وإذا بهذا الفيروس الذي شغل العالم، يقترب منا، يقترب جداً، يجتاحنا ويستوطن جهازنا التنفسي وجسدنا وحياتنا التي تغيرت أصلاً منذ ظهوره، وتتغير في كل لحظة بعد إصابتنا به. كوفيد ١٩، الفيروس التاجي، كورونا... أو أياً تكن التسمية وصل إليّ وأصابني، لكنني أعده أنه لن يستطيع الإقامة طويلاً. كونوا بخير أيها الأصدقاء مع تمنياتي بالصحة للجميع ".

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