شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين فرج ضيفة شرف فى مسلسل " تقاطع طرق" مع منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المذيعة ناردين فرج فى مسلسل " تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكى، كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف وإخراج تامر محسن، وجاء اختيار ناردين فرج بعد مشاركتها فى عدة أعمال فنية.

وقدمت ناردين حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، التى اختتمت فعالياته أمس علي أرض مدينة الجونة وسط حضور لفيف من نجوم الفن والإعلام.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

يشارإلى أن المخرج تامرمحسن، أعلن منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان الجونة، عن تحضيراته المبدئية لمسلسل "القاهرة"، وهو مسلسل مكون من 3 أجزاء، ويتضمن كل جزء 8 حلقات مأخوذ عن روايات نجيب محفوظ، وهومن تأليف مريم ناعوم.