تراند اليوم : اعترافات مثيرة لـ أصالة بشأن طلاقها من طارق العريان و زواجها الثالث

كشفت الفنانة أصالة عن مستقبلها الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ، مؤكدة أنها لن تتزوج للمرة الثالثة بعد طارق العريان وأن هذا "قرار نهائي".

وقالت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": ليس لدي مشكلة مع الرجل ، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم ، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو والدي.

وتابعت: مشروع الزواج يبدو أنه ليس مخصصا لي لذلك لن أتزوج مرة أخرى .. لدي 4 أبناء والكثير ومن الأصدقاء وبعض الأمور التي تستطيع أن تلهيني لنهاية حياتي.

وعن طلاقها من طارق العريان قالت: ألبوي الأخير استطاع إلهائي عن أصعب فترة في حياتي .. كنت أبحث وقتها عن مهرب و وجدت المهرب في الإعداد لألبومي.