شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تستخدم حقيبة يدها للتشجيع على التصويت في الانتخابات الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذلت جينيفر لوبيز جهدًا لتشجيع الناخبين على التصويت في الانتخابات الامريكية، عندما ظهرت برفقة خطيبها أليكس رودريجيز 45 عامًا ، لتناول العشاء في ويست هوليود.









وحملت النجمة البالغ من العمر 51 عامًا حقيبة من الجلد الأبيض ماركة Gucci مطرزة على الجزء الأمامي منها، بكلمة " Vote".."صوت".

تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها حينما شوهدت مؤخرا مع خطيبها أليكس رودريجيز في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة أثناء مغادرتها موعد عشاء رومانسي مع أليكس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخطفت جينيفر لوبيز الأضواء في ويست هوليود أمس الأربعاء، حيث ارتدت تنورة جلدية أنيقة، إلى جانب سويتر وردي اللون مناسب مع الحذاء الذي ارتدته ذو الكعب العالي.

وحملت النجمة العالمية حقيبة جلدية سوداء متناسقة مع ملابسها في يديها، كما حرصت على ارتداء كمامة سوداء لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد. فيما ارتدى أليكس رودريجيز بدلة رمادية قميص أبيض ناصع وبدون ربطة عنق مع زوج من الأحذية الجلدية السوداء.