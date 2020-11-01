أحمد كرارة عن عمرو عبد الجليل:"أسرع واحد في الدنيا بيقول إيفيهات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان أحمد كرارة، عن الفنان عمرو عبد الجليل، إنه أسرع واحد في الدنيا بيقول إيفيهات.
ونشر كرارة، صورة له مع عبد الجليل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أسرع واحد في الدنيا بيقول إيفيهات.. كنا قاعدين ومستنين واحد هيجيب ساعة..فعمرو بيسألني هو الراجل اللي جي ده اتأخر ليه؟ قولتله قدامه ربع ساعه.. رد عمرو عبد الجليل عليا وقالي معنى كدة أنا هشتري منه ساعه إلا ربع .. وقعت على الأرض من الضحك".
يذكر أن، أحمد كرارة، يشارك في 3 مسلسلات هم: "جمال الحريم" للمخرجة منال الصيفي، والمؤلفة سوسن عامر، ومسلسل "حكايات بنات 5″، ومسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، وآيتن عامر، وداليا مصطفى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.
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