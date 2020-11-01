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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة دانا حمدان، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة ميس حمدان، وتوجيه رسالة لها بهذه المناسبة.
ونشرت دانا، صورًا تجمعها بها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ومحققة كل حاجة نفسك فيها يا أجدع أخت في الدنيا كلها بحبك بحبك بحبك".
يذكر أن، آخر أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يتكون من 45 حلقة،ومن إخراج مرقص عادل، بينما كان آخر أعمال ميس حمدان أغنية "صح صح"، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هكذا احتفلت دانا حمدان بعيد ميلاد شقيقتها"ميس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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