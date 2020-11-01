تراند اليوم : “قشطة بالزبادي”.. شاهد كليب لوردينا والليثي ولع اليوتيوب

طرح حساب “السبكي” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” أحدث المهرجانات الشعبية، للمطرب محمود الليثي “قشطة بالزبادي” بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا، والذي يعد أول فيديو كليب لها، عقب ظهورها في صالون التجميل الشهير.

وظهرت الراقصة وهي تشارك المطرب الشعبي الرقص داخل ملهى ليلي، بعدة فساتين مختلفة.

وتخلت “لورديانا” عن فستانها الشهير الذي اشتهرت به، وارتدت 4 فساتين داخل المقطع، بين نقشة التايجر والأحمر، والأسود، وآخر فاتح اللون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو، أظهر الراقصة البرازيلية وهي تشارك المطرب الشعبي محمود الليثي، بوصلة رقص جديدة، على نغمات إحدى أغانيه.

واعتمدت الراقصة على الظهور بنفس الإطلالة السابقة، مرتدية نفس الفستان الذي ظهرت به في مقطع “إخواتي” الشهير، وبنفس تسريحة الشعر الليس المنسدل.